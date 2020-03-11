«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

В пермском краевом министерстве здравоохранения официально заявили, что на 11 марта в Пермском крае не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Сейчас на домашнем карантине находятся 90 человек. Все они вернулись из неблагополучных по коронавирусу регионов, и на протяжении двух недель будут находиться под наблюдением медиков.

Вечером 10 марта в Пермь из Москвы прилетел самолет, в котором находились два пассажира, у которых тепловизор зафиксировал повышенную температуру. Специалисты отработали весь необходимый алгоритм мер, прописанных в таких случаях.

- У одного из пассажиров кроме температуры были симптомы ОРВИ, но результат анализа на коронавирус оказался отрицательный, - сообщили «КП» в пресс-службе краевого минздрава. – Однако было принято решение госпитализировать его в инфекционное отделение. Второй пассажир с повышенной температурой сейчас находится на домашнем карантине.

Сейчас в Прикамье организован межведомственный оперативный штаб по предупреждению возможного распространения коронавируса. В международном аэропорту «Большое Савино» проверяют всех прибывающих из неблагополучных регионов людей с использованием тепловизионного оборудования. Временно ограничен въезд иностранных граждан по туристическим, рабочим и учебным визам с территории стран, в которых были зарегистрированы массовые случаи заболеваний.

90 человек сейчас находятся на домашнем карантине по коронавирусу в Пермском крае 00:00 00:00

Медики напоминают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Также он может распространяться, если прикасаться ко рту, носу или глазам грязными руками.

Анализ на коронавирус сдается только по показаниям: если в последние две недели вы прибыли из неблагополучных регионов или контактировали с заболевшим пациентом, то прохождение теста вам должен назначить врач.

Важно, что тестирование на коронавирус можно пройти только в государственном центре, лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции.

Как защититься от коронавирусной инфекции:

Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

Ограничьте при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Министерство здравоохранения напоминает: если вы недавно вернулись из неблагополучного по коронавирусу региона и беспокоитесь за свое здоровье, то вы можете обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования и обследования на коронавирусную инфекцию, телефоны для справок: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.

ВАЖНО

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

высокая температура тела головная боль слабость кашель затрудненное дыхание боли в мышцах тошнота рвота диарея