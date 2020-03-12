В Перми госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Пермяка, который 10 марта вернулся из Франции, направили в пермскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Сейчас ему проведут повторное обследование с целью уточнения диагноза.

- Мужчину перевозили на автомобиле скорой помощи с использованием изолирующих носилок, бригада скорой была в необходимых средствах защиты, - рассказал замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин. - В Перми будут проведены повторные заборы проб для проведения исследования и отправки в научный центр в Новосибирск. Только после получения результатов мы сможем подтвердить или опровергнуть диагноз.

До определения диагноза мужчина будет содержаться в изолированной боксированной палате. Анализы будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств медицинской защиты

Кроме того, совместно с Роспотребнадзором определяется круг контактных лиц пациента, к которым будут применены меры в зависимости от диагноза пациента.

Напомним, жители Пермского края, вернувшиеся домой из поездок в Китай, Южную Корею, Иран или Италию, будут направлены на карантин вне зависимости от симптомов инфекции.

- Им будет необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней - инкубационный период заболевания, – рассказали «Комсомолке» в Минздраве Пермского края. - Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям. Просим пермяков с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, соблюдать предписания врачей и не покидать свои дома.

Для оперативного решения вопросов штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции будет собираться ежедневно.В аэропорту теперь будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных.

90 человек сейчас находятся на домашнем карантине по коронавирусу в Пермском крае 00:00 00:00

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