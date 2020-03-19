2020-03-19T13:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Управление министерства юстиции Прикамья ограничило личный прием граждан

Ограничение вводятся с 20 марта
Лилия Абибулаева
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Отчеты и прочие документы можно отправлять по почте.Отчеты и прочие документы можно отправлять по почте.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Пермском крае вносит свои коррективы в работу государственных учреждений и министерств.

Так, с пятницы, 20 марта, Управление министерства юстиции в Пермского края вводит ограничение личного приема граждан.

Отчеты и прочие документы можно отправлять по почте. Отчеты некоммерческих организаций в минюсте советуют отправлять через официальный сайт ведомства.

В управлении Министерства юстиции отметили, что все вопросы пермяки могут уточнить по телефонам горячей линии с 9:00 до 18:00:

- по вопросам правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных актов 8(342)233-00-37, 233-04-90

- по вопросам некоммерческих организаций - 8 (342) 212-27-63, 212-23-87, 212-18-05, 212-16-99, 210-17-62;

- по вопросам проставления апостиля, международной правовой помощи 8 (342) 212-12-11, 212-37-74

ИСТОЧНИК KP.RU

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