Медики изолировали всех, с кем контактировал больной коронавирусом пермяк

После того, как диагноз «коронавирус» подтвердился у пермяка, вернувшегося 10 марта из Франции, специалисты выяснили всех, кто контактировал с ним до его госпитализации.

Взяли анализы и ждут результатов

- Контактные лица изолированы, находятся под медицинским наблюдением, проведено их лабораторное обследование, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Сам заболевший госпитализирован с помощью изолирующих носилок в бокс инфекционной больницы Перми.

В минздраве сообщили, что его лечение проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и использованием средств индивидуальной защиты. По словам медиков, его состояние - удовлетворительное, температура 36,5 градусов.

Чтобы не допустить распространения опасного вируса, в Пермском крае продолжаются противоэпидемические мероприятия: в аэропорту Большое Савино при помощи тепловизора досматривают прибывающих пассажиров. За февраль-март через санитарных врачей прошли уже более 17 тысяч пассажиров.

Пермяки предлагают досматривать и тех, кто приезжает в наш город не только на самолетах, но и поездами. Этот вопрос сейчас обсуждают пользователи в Instagram министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

- Введите, пожалуйста, меры профилактики не только в поездах, но и в пригородных электричках, - отставила отклик одна из подписчиц.

- Глава Пермского края Дмитрий Махонин выступит с инициативой на федеральный уровень о том, чтобы меры предосторожности были введены и на железнодорожных перевозках, - ответила ей министр Оксана Мелехова.

Куда звонить, если после поездки поднялась температура

Всем пермякам, вернувшимся с неблагополучных по коронавирусу территорий, рекомендовано передавать сведения о месте и дате пребывания на «горячую линию» Министерства здравоохранения Пермского края по телефону 8 (342) 258 07 87 (с 8.00 до 20.00 часов).

И если вы обнаружили у себя следующие симптомы: высокая температура, затруднение дыхания, сильная слабость, заложенность носа, кашель, боль в мышцах - необходимо оставаться дома и незамедлительно вызывать врача на дом, сообщив о своей заграничной поездке.

Также можно позвонить по телефонам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: 8 (342) 236-41-52 и 8 (342) 208-34-68. И к вам будет оперативно направлена бригада специалистов для выяснения вашего состояния, оказания необходимой помощи и принятия решения о необходимости госпитализации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- В городе нет медицинских масок, причем достаточно давно, - жалуются в соцсетях пермяки. - А если заказывать в интернете, то самые дешевые стоят 900 рублей за 10 штук, хотя до ситуации с коронавирусом они стоили 50 рублей.

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