Новый зоопарк, аквапарк, вокзал Пермь II: о чем спрашивали экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова на прощальной пресс-конференции?

Бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития Максим Решетников приехал сегодня в Перми на церемонию представления своего преемника на губернаторском посту. Днем в органном зале он поздравил Дмитрия Махонина с новым назначением.

А вечером, как и обещал на своей странице в Instagram, он провел пресс-конференцию, на которую пригласил пермских журналистов. Все ждали, что на нее придет и Дмитрий Махонин, но этого не произошло.

Максиму Решетникову задали, в том числе, и вопросы, связанные с судьбой крупных проектов.

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- Достроят ли новый пермский зоопарк? – например, поинтересовались у него. – А другие объекты?

- Уверен, что достроят, - заявил Решетников. - Потому что людям это обещали. Я, в свою очередь, постараюсь помочь, передам весь свой опыт. Президент России поддержал мою просьбу и поручил мне возглавить оргкомитет по подготовке к 300-летнего юбилея Перми.

Говоря о задержках в строительстве зоопарка, он объяснил, что за основу был взят проект зоосада в Черняевском лесу, где песок, а его решили разместить в Нагорном, где глина, и не был предусмотрен отвод грунтовых вод.

Сообщил Решетников и о том, что железнодорожники пообещали ускорить строительство нового вокзала Пермь II.

- Надеюсь, что в этом году проектирование реконструкции вокзала Пермь II будет завершено и начнется его строительство, - сообщил он. – Также руководители ОАО «РЖД» пообещали построить на набережной детскую железную дорогу.

На вопрос, не откажутся ли в Перми от планов возведения аквапарка, экс-губернатор ответил, что не видит причин для этого.

- Никаких оснований для этого нет, - отметил он. – Проект важный, нужный. В других регионах также начинают подходить к возведению аквапарков, так что важно не опоздать.

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