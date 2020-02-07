«Подолгу рассуждал о литературе и кидал с крыши снег». Как прошли школьные годы и.о. губернатора Пермского края

- Сейчас таких развернутых ответов от ребят уже не услышишь, - говорит учительница русского языка и литературы средней школы поселка Рябинино в Чердынском районе Пермского края Светлана Александровна Бабикова. – А когда я учила Дмитрия Махонина, он мог по 20 минут без остановки рассуждать на заданную тему. На литературе он сидел у меня на первой парте, и всегда задавал непростые вопросы, поэтому мне приходилось соответствовать и серьезно готовиться к урокам, зато общаться с ребятами его класса мне было очень приятно. Помню, что в классе, где учился Дмитрий Николаевич, были очень сильные мальчишки. Школьной формы у нас тогда не было, но в старших классах ребята ходили в костюмчиках, всегда опрятные и аккуратные. Сейчас портрет Дмитрия Николаевича висит у нас на школьной доске почета. Только теперь придется табличку поменять, что сейчас он исполняющий обязанности губернатора Пермского края. Ну и ребятам, конечно же, будем рассказать, кто в наших стенах учился!

Дмитрий Махонин (в нижнем ряду четвертый слева) на районном слете в 1997 году. Фото предоставлено Рябининской средней школой.

«Плохие истории за ним не водились»

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин окончил среднюю школу поселка Рябинино в 1999 году. Это деревянное двухэтажное здание 1968 года постройки. Стоит эта старенькая школа и сейчас, и учатся в ней 216 детишек.

- Зато дух у нашей школы замечательный, из наших стен вышли прекрасные выпускники: военные, управленцы, а сейчас вот и.о. губернатора, - говорит завуч Любовь Леонидовна Вьюжанина. – Многие учителя, которые учили его, сейчас до сих пор работают. Только, увы, уже не стало классного руководителя. Дмитрий Махонин всегда был старательный ученик с активной жизненной позицией. Не отличник, зато твердый хорошист, всегда двигался вперед, плохие истории за ним не водились. Дмитрий участвовал в районных слетах, поэтому юность у него была запоминающаяся. Он был сторонником здорового образа жизни, увлекался спортом: футболом, баскетболом.

Рябининская средняя школа. Здесь прошли школьные годы Дмитрия Махонина. Фото: группа школы ВКонтакте.

- Без преувеличения могу сказать, Дмитрий Махонин – моя гордость, - улыбается Алла Александровна Микова, в те годы она была директором школы и преподавала у него историю и обществознание. - По истории ему просто не было равных, ведь этот предмет у него был профилирующим при поступлении на юридический. Я давала им его гораздо шире, чем школьная программа, а он сидел у меня на первой парте и ловил каждое слово. Причем, он не только сам хорошо учился, но и ребят мотивировал. Был у него друг, который видел, что если у Махонина «пять», то и ему тоже «пять» надо было!

Педагоги следили за карьерой своего выпускника

Когда Дмитрий Махонин учился в выпускном классе, случилось так, что некому было почистить крышу интерната, где жили дети из соседних деревень, чтобы иметь возможность учиться в школе.

- Дмитрий всегда был очень отзывчивый и вместе со своим одноклассником вызвался почистить крышу, - вспоминает Алла Александровна. – Я до сих пор помню, как они вверху махали лопатами, а я с замиранием сердца стояла внизу и караулила их.

Директор школы всегда внимательно следила за карьерным ростом одного из своих лучших учеников.

- И когда я увидела его в списках претендентов на пост губернатора Пермского края, ничуть не удивилась: у Дмитрия для этого есть все данные, - улыбается педагог. - А когда его назначили, я просто была счастлива! Желаю теперь Дмитрию Николаевичу сделать все, чтобы наш Пермский край процветал. Уж я-то знаю, что потенциал у него для этого огромный!

А это последний звонок будущего исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Фото предоставлено Рябининской средней школой.

В память о друге

Педагоги вспоминают, что со школы Дмитрий Махонин был очень дружен с Романом Ивакиным. Они вместе занимались футболом и мечтали построить в поселке новый футбольный стадион. В 2016 году друг Дмитрия Махонина трагически ушел из жизни. В возрасте 38 лет у него остановилось сердце. Долгожданный стадион в поселке появился чуть позже и сейчас в память о друге и при участии Дмитрия Махонина был учрежден кубок имени Романа Ивакина. И вот уже несколько лет в начале июня спортивные команды района съезжаются на турнир и разыгрывают призы на развитие команды. Составляют они 60, 40 и 20 тысяч рублей.

По словам учителей, Дмитрий Николаевич Махонин до сих пор очень трепетно относится к своей малой Родине. Здесь у него живет мама, растут племянники, и он достаточно часто приезжает в свое родное село Рябинино.

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