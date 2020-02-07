«Маленькая зарплата его не смутила». Преподаватель врио губернатора Прикамья рассказала о начале его карьеры

В начале 2000-х новый временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин учился в Пермском университете, а по окончании универа в 2004 году пришел в антимонопольную структуру Прикамья. Преподавала у него тогда, а потом и принимала на первую работу Светлана Афанасьевна Левченко, которая в то время возглавляла Прикамское управление федеральной антимонопольной службы.

Как рассказывал «Комсомольской правде» сам Дмитрий Махонин, студенчество для абитуриента из села Рябинино Чердынского района начиналось для него непросто. Мама привезла его в Пермь и объяснила, как на автобусе доехать до университета. А он заблудился – пошел вдоль забора завода имени Дзержинского.

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Но он быстро освоился.

- Я заметила Диму еще в студенческой среде, когда преподавала у них на пятом курсе, - рассказывает Светлана Левченко. - Он был толковым, пытливым студентом, у него был серьезный интерес ко всему новому в нашей деятельности. Я с удовольствием взяла его на работу, когда он ко мне попросился. Я ему сказала, что работать будет сложно, ведь мы были первопроходцами. Объяснила, что и оплачивается работа весьма скромно. Он ответил, что его это не пугает.

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Светлана Афанасьевна не пожалела, что взяла в штат вчерашнего студента.

- Диме пришлось заниматься контролем за соблюдением антимонопольного законодательства крупными предприятиями, - говорит она. – Был целый ряд громких прецедентных дел в отношении крупных чиновников и нефтяных монополистов. Все антимонопольщики сталкиваются с давлением. Но у Дмитрия был такой, я бы сказала, настоящий уральский характер. Он был спокойным и взвешенным, уверенным в себе. Я не сомневаюсь, что он будет хорошим губернатором.

6 февраля Владимир Путин подписал Указ о назначении врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после того, как бывший губернатор Максим Решетников был приглашен на должность министра экономического развития.

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