Биография Дмитрия Махонина: что известно о новом врио губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. Там окончил школу, после чего поступил на юридический факультет Пермского университета. После окончания вуза в 2004 году около года Махонин проработал в УФАС, а затем ушел в «Пермэнерго». Там довольно быстро дорос до заместителя начальника юридического управления. Но в 2008 году вернулся в УФАС - уже в качестве заместителя руководителя управления. А спустя год Дмитрий Махонин стал одним из самых молодых начальников антимонопольной службы, заняв эту должность в 27 лет.

Руководителем УФАС Дмитрий Николаевич прослужил 4 года. В январе 2013 года он был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. В 2015 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

6 февраля 2020 года Владимир Путин подписал Указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края. Как сообщается на официальном сайте Президента, в этот день он провел рабочую встречу с Махониным.

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