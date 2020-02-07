2020-02-07T11:05:45+03:00
Политика

Дмитрий Махонин требовал от нефтяников снизить цены на бензин и боролся с коррупцией среди чиновников

Чем запомнился пермякам врио губернатора, когда он возглавлял УФАС
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дмитрий Махонин 10 лет проработал в УФАСДмитрий Махонин 10 лет проработал в УФАС
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Дмитрий Махонин четыре года возглавлял управление антимонопольной службы Пермского края. За это время он принял ряд принципиальных мер в отношении нарушителей антимонопольного законодательства. Одним из направлений его деятельности стала борьба с повышением цен на бензин.

В конце 2010 года в адрес пермского УФАС России стали поступать многочисленные жалобы пермяков на повышение цен на автозаправочных станциях. Проверка антимонопольщиков показала, что причиной роста цен на бензины и дизельное топливо стало повышение оптовых цен компанией «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Рассказывая об этом журналистам Дмитрий Махонин процитировал объяснение нефтяников.

- Причиной стала «забота о жителях Пермского края», - едко отметил тогдашний глава УФАС. - В «ЛУКОЙЛе» поясняют, что цены были повышены для того, чтобы потребители других регионов не скупили бензин в Перми. В УФАС рассматривается вопрос о возбуждении антимонопольного дела в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

В итоге компания была оштрафована на пятьдесят один миллион рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

"Кто он, Дмитрий Махонин?" Эксперты о новом врио губернатора

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Несколько антимонопольных дел было возбуждено УФАС и против чиновников, занимавшимися поставками оборудования, медицинской техники и лекарственных средств, а также дорожным строительством и капитальным ремонтом школ и детских садов.

- Не готов сегодня чиновник, имея возможность тратить бюджетные средства, тратить их честно! – заявлял Махонин. - Переход к мягким процедурам - это утопия. Мы - не за отмену законодательства. Надо принимать подзаконные акты. Все злоупотребления говорят о том, что чиновникам проще отменить то, что им мешает.

Только за первые полгода его работы в УФАС к административной ответственности было привлечено 57 чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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