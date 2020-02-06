2020-02-06T20:37:47+03:00
Политика

«С утра - обязательная зарядка». Что известно о врио губернатора Пермского края

Главой региона назначен 37-летний Дмитрий Махонин
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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6 февраля Владимир Путин подписал Указ о назначении врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Регион вновь возглавит 37-летний пермяк, последние семь лет работавший в Москве.

Но надо отметить, что Дмитрий Махонин до отъезда в столицу работал начальником УФАС и запомнился пермякам как непримиримый борец с нерадивыми таксистами и прихотями госчиновников. При этом Махонин был одним из самых молодых руководителей, он занял этот пост в 27 лет.

Родился Дмитрий Махонин 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. Там окончил школу и приехал в Пермь - поступать на юрфак.

- Мама привезла меня на подготовительные курсы в ПГУ и показала, где останавливается автобус на Перми II, - вспоминал знакомство с Пермью в интервью с «Комсомолкой» Дмитрий Махонин. - А я вместо университета пошел в направлении завода Дзержинского. И шел вдоль забора - до самого завода…

Дмитрию Махонину понадобилось всего 6 лет, чтобы после окончания вуза занять позицию начальника УФАС по Пермскому краю.

- На пятом курсе у нас читала лекции Светлана Афанасьевна Левченко (в то время руководитель УФАС, - Ред.). Она сказала, что в антимонопольном управлении есть вакансии. Я подумал над этим, подошел к ней и сказал, что хочу попробовать. Так и стал специалистом УФАС. Поработал около года и ушел в «Пермэнерго». Там довольно быстро дорос до замначальника юридического управления. Но через пять лет вернулся в УФАС- уже в качестве заместителя руководителя.

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На руководящей должности в регионе Дмитрий Николаевич прослужил 4 года. В январе 2013 года Дмитрий Махонин был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.

Дмитрий Махонин любит спорт. Занимался баскетболом и футболом.

- С утра - обязательная зарядка, чтобы быть в тонусе, - рассказывал он.

Эксперты, опрошенные «Комсомолкой», с воодушевлением восприняли назначение Дмитрия Махонина. В частности, политконсультант Людмила Ознобишина отметила, что это человек «без скелетов в шкафу».

- Дмитрий Махонин выглядел явным джокером в списке потенциальных кандидатов, - рассказала Людмила Ознобишина. - Прежде всего, потому, что был равноудален от ключевых групп влияния. Не имел скелетов в шкафу и вообще выглядел как бронепоезд на запасном пути. Не госдума, так губернаторство. Мне запомнилась его деятельность во главе УФАС достаточно принципиальными, антикоррупционными и резонансными решениями. Надеюсь, что для Пермского края это назначение благо хотя бы потому, что фигура максимально компромиссная и без явного негатива. Глубоко погружен в ситуацию и с точки зрения позиций элит и их специфики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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