Дмитрий Махонин: каждое утро я начинал с чтения пермской прессы

7 февраля в органном зале полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров официально представил Дмитрия Махонина как врио губернатора, отметив, что он опытный управленец и хорошо знает край.

- Именно в Пермском крае вы состоялись как гражданин и профессионал, - обратился Игорь Комаров к Дмитрию Махонину.

В своей речи Дмитрий Махонин также подчеркнул, что он, хоть и работал несколько последних лет в Москве, никогда не терял связи с Прикамьем.

- Здесь жили мои предки, моя мама, которая сейчас сидят в зале, мои родные и друзья, - сказал он. – Я почти каждые выходные приезжал на родину, и каждое утро начинал с чтения пермской прессы.

Дмитрий Махонин пообещал, что будет продолжать проекты, начатые предыдущим губернатором.

"Кто он, Дмитрий Махонин?" Эксперты о новом врио губернатора 00:00 00:00

- Надо перестать постоянно менять концепции и реализовывать их до конца., планировать развитие региона на 8-10 лет, добиваясь чтобы жизнь жителей Прикамья стала хоть чуточку лучше, - сказал он. - Пермский край - паровоз, который долго стоял на запасном пути, а сейчас набрал бешеный темп. И хоть это тяжело, но этот темп буду поддерживать. И буду надеяться на вашу поддержку – всех жителей края. Одним из основных лозунгов в моей деятельности будет «Конкуренция во всем» - в экономике, образовании, в социальной и политической жизни. Без конкуренции будет стагнация.

В сваю очередь экс-губернатор Максим Решетников, недавно назначенный министром экономического развития, пообещал поддерживать нового губернатора.

- Пермский край будет всегда занимать особое место в моем сердце, правда, не знаю, насколько это отразится в федеральном бюджете, - пошутил он.

"Кто он, Дмитрий Махонин?" Эксперты о новом врио губернатора 00:00 00:00

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