Исполнять обязанности губернатора Пермского края станет Дмитрий Махонин

Владимир Путин подписал Указ о назначении врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Напомним, 21 января бывший губернатор региона Максим Решетников был назначен министром экономического развития России. Уезжая в Москву, он подписал указ о назначении исполняющей обязанности председателя правительства Ольги Антипиной. А место губернатора оставалось вакантным больше двух недель.

Пермяки долго гадали, кто же станет новым главой региона до сентябрьских выборов. В телеграм-каналах очень убедительно называли разные фамилии: "Вот этот!", "Нет, точно этот!".

Интрига разрешилась только вечером 6 февраля.

Что известно о человеке, который будет управлять Пермским краем, как минимум, восемь с половиной месяцев?

Дмитрию Махонину понадобилось всего 6 лет, чтобы после окончания вуза занять позицию начальника УФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе Дмитрий Николаевич прослужил 4 года.

28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России

"Максим Решетников - губернатор турбулентного периода". Эксперты - об уходе главы Пермского края 00:00 00:00

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