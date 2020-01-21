«Мать пыталась спасти дочку, закрыв ее в душевой». Рассказ спасателя, который работал на месте ЧП в Перми, где мини-отель затопило кипятком

- Около двух ночи нам поступил звонок: произошел прорыв, - вспоминает 50-летний спасатель Владимир Пономарев, он приехал в «Карамель» одним из первых. - Чего конкретно и где - непонятно. Подъезжаем к месту, по дороге бежит вода. У входа - несколько «скорых», в них уже оказывали помощь тем людям, которые успели спастись.

Спасатель Владимир Пономарев. Фото: Пермская городская служба спасения.

У входа спасателей встретила администратор, она объяснила, что в дальней комнате может оставаться женщина с ребенком. Прямо на снегу она начертила схему расположения комнат. План эвакуации спасатели нашли уже позже, когда попали внутрь, - он плавал в воде. Схему вытащили, и по ней ориентировались и отмечали помещения, которые обследовали.

- Чтобы идти в кипяток и тот густой горячий пар, который был внутри, мы надевали специальную экипировку, - продолжает Владимир. - Работали фактически на ощупь. Вход в гостиницу был один, поэтому весь пар валил через него.

Воды в помещениях гостиницы было по колено, ее уже откачивали сотрудники Пермской сетевой компании.

"Мать пыталась спасти дочку, закрыв ее в душевой".Спасатель о ЧП в мини-отеле на ул. Советской Армии 00:00 00:00

- В темноте все плавало в кипятке, света не было, мы пробивали клубы пара своими фонарями, - говорит Владимир Пономарев.

Температура воды была такая, что у коммунальщиков отказала мотопомпа, а специально предназначенные для откачки кипятка рукава не выдерживали и лопались. Их пришлось постоянно менять.

- Сначала мы смогли обследовать пять помещений, ближайших к выходу, - рассказывает спасатель. - Людей там не было, стали продвигаться дальше, как водолазы в мутной воде. Мы были в специальных лицевых масках, но они запотевали мгновенно. Запас воздуха в баллонах быстро заканчивался, поэтому мы работали по пять - семь минут и шли на выход.

Потом было еще несколько неудачных попыток найти людей, но стало ясно, что без откачки воды работать невозможно.

- Мы понимали, что живых не найдем, там просто невозможно было находиться даже в экипировке. От кипятка температурой 90 градусов шел горячий пар, а это мгновенные ожоги верхних дыхательных путей. В гостинице нет ни окон, ни дверей, ни вентиляции. Думаю, шанс спастись был, когда это все только потекло. Но люди просыпались, вставали на пол, а там - кипяток. Это шок и потеря времени.

Работающие в «Карамели» спасатели вызвали на помощь еще одну бригаду с правобережной стороны с более серьезным оснащением.

Когда воду откачали, в одной из комнат на кровати нашли тело женщины. Ее погибшую дочку обнаружили в душевой кабинке. Вероятно, мать, спасая ребенка от горячего пара, спрятала ее туда, но это не помогло. В соседних комнатах нашли погибшего мужчину и двух девушек.

Пока искали выживших, Владимир Пономарев и его напарник Юрий Николаев тоже получили ожоги.

- Я сначала не чувствовал боли, - вспоминает Владимир. - Просто ноги жгло, словно маслом капнешь случайно со сковородки. А вот у Юры ожоги не только ног, но и кисти. Он первым шел, ему в воде что-то показалось, он наклонился, и кипяток через защиту попал.

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