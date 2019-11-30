«Содрали волосы с головы». Стали известны подробности нападения стаи собак на ребенка

В пятницу, 29 ноября, в частном секторе Висима в Мотовилихинском районе Перми произошла трагедия – стая бродячих собак напала на трех детей, которые в логу катались с горки. Мэр города Дмитрий Самойлов уволил директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», а следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками ведомства.

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава 00:00 00:00

Сегодня стали известны подробности этого происшествия. Нападение произошло на улице Нагорная. Дети гуляли одни, без взрослых. На 7-летнего мальчика напала стая из восьми бездомных собак. Его госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу.

Ребенка подключили к аппарату ИВЛ. У него множественные укушенные раны туловища и конечностей, скальпированная рана головы, сильная кровопотеря.

Также пострадал 11-летний мальчик. Его доставили в травмпункт. Дети гуляли вместе.

Следователи расследуют все обстоятельства происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку.

И какое наказание грозит тем, кто виноват в этой трагедии[аудио] (подробнее)

«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки.

По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку [аудио] (подробнее...)

После смерти пермячки руководителя службы отлова обвинили в халатности.

Пенсионерку, по одной из версий, растерзала стая собак (подробнее)