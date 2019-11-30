2019-11-30T10:48:38+03:00
Происшествия

«Содрали волосы с головы». Стали известны подробности нападения стаи собак на ребенка

Семилетний мальчик с огромной кровопотерей находится на ИВЛ в реанимации
Екатерина ГАСПЕР
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Собаки напали на детей в частном секторе Висима.Собаки напали на детей в частном секторе Висима.Фото: Василий Вахрин
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В пятницу, 29 ноября, в частном секторе Висима в Мотовилихинском районе Перми произошла трагедия – стая бродячих собак напала на трех детей, которые в логу катались с горки. Мэр города Дмитрий Самойлов уволил директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», а следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками ведомства.

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Сегодня стали известны подробности этого происшествия. Нападение произошло на улице Нагорная. Дети гуляли одни, без взрослых. На 7-летнего мальчика напала стая из восьми бездомных собак. Его госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу.

Ребенка подключили к аппарату ИВЛ. У него множественные укушенные раны туловища и конечностей, скальпированная рана головы, сильная кровопотеря.

Также пострадал 11-летний мальчик. Его доставили в травмпункт. Дети гуляли вместе.

Следователи расследуют все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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