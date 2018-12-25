Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели шахтеров в Соликамске

- Когда начался пожар, я находился в соседнем стволе, - рассказывает Владимир, он работает машинистом конвейерной линии. - Мы почувствовали запах гари и почти сразу услышали оповещение об эвакуации. Работа рудника была полностью парализована, всех шахтеров подняли на поверхность и велели разъезжаться по домам. Дымило очень мощно. Когда мы узнали, что в шахте остались люди, поняли, что шансов спастись у них очень мало.

Трагедия, напомним, случилась 22 декабря в четвертом стволе Соликамского калийного рудоуправления №3. Эта шахта «Уралкалия» еще не работает. Много лет она была на консервации, а в прошлом году ее решили достроить. На глубине в 360 метров строители из подрядной организации «Управление строительства - 30» обрабатывали стены шахты пластичной мастикой, после чего должны были приступить к бетонным работам.

Трагедия случилась 22 декабря в четвертом стволе Фото: соцсети

Официальной версии, из-за чего начался пожар, пока нет. Скорее всего, был нарушен технологический процесс. Есть предположение, что строители при нанесении герметической мастики нагревали ее, чтобы ровнее ложилась, и мастика загорелась. По крайней мере известно, что возгорание произошло в пазухах, которые обрабатывались герметиком.

Именно поэтому потребовались почти сутки, чтобы потушить огонь. Вода, подаваемая сверху, практически не попадала внутрь пазух.

Похороны пройдут в среду

После случившейся трагедии рудник СКРУ-3 возобновил работу только в понедельник, 24 декабря. В компании «Уралкалий» сообщили о завершении работ по ликвидации аварии. Производственные комплексы рудоуправления работают в обычном режиме.

- Горько осознавать, что в Соликамске произошло трагическое событие, в котором погибли несколько человек, - написал в «Инстаграме» глава Соликамска Алексей Федотов. - С момента поступления сигнала о задымлении был организован штаб, службы спасения отработали на высоком уровне. Мы следили за ходом развития событий всю ночь и следующий день, ждали результатов действий спасательных отрядов, которые только с седьмой попытки смогли спуститься до нужной отметки. Спасатели, медики, отделения федеральных структур работали мобилизованно. Но, к сожалению, спасти людей не удалось. Скорбим по всем погибшим на СКРУ-3, соболезнуем их родным и близким. Выражаю личное искреннее глубокое соболезнование.

Погибли девять горняков. Шансов спастись, увы, у них не было. Все погибшие - молодые мужчины, у каждого были семьи. Без отцов остались одиннадцать детей.

Официальной версии, из-за чего начался пожар, пока нет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть шахтеров наступила в результате отравления продуктами горения. Тела не обгорели, и родственники смогли их опознать.

- Во вторник из морга забрали шесть тел иногородних горняков - за ними приехали родные из Горнозаводска, Уфы и Краснодарского края, - рассказали в бюро судебно-медицинской экспертизы. - В морге остаются еще трое, все они жители Соликамска. Их заберут в день похорон.

Похороны всех девяти горняков пройдут в среду. Попрощаться с погибшими собирается весь Соликамск.

- Мы работали совсем в другой бригаде, поэтому погибших мужиков лично не знали, - говорят шахтеры из Соликамска. - Но мы поговорили между собой и решили, что все равно пойдем на похороны. Так будет правильно. Это боль всего нашего города, на месте этих парней мог оказаться любой.

Арестовали на два месяца

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек». На месте трагедии работают самые опытные криминалисты из Москвы. Как только позволят спасатели, им предстоит спуститься в шахту и осмотреть место пожара.

По делу о смерти девяти горняков еще в воскресенье задержали четверых человек - все они сотрудники подрядной организации «УС-30», которая проводила строительные работы. Это горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, начальник участка шахтостроительного комплекса Максим Канищев и начальник объекта Андрей Артюхин.

По делу о смерти девяти горняков еще в воскресенье задержали четверых человек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 25 декабря, этим четверым горнякам были предъявлены официальные обвинения. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения.

Первым рассмотрели дело Андрея Купряшкина. Он был взят под стражу до 22 февраля. Виновным он себя не признал.

Первым рассмотрели дело Андрея Купряшкина.Фото: Николай АНФАЛОВ

29-летний Игорь Чукаев, горный мастер тоже был арестован до 22 февраля. Парню - 29 лет, в «УС-30» он работает с 2013 года.

- Его обвиняют абсолютно необоснованно, - заявил на суде адвокат Чукаева. – Моего подзащитного уже не было в шахте, когда начался пожар. Его смена завершилась за 6 часов до этого. Ему вменяют в вину то обстоятельство, что в его смене работала электросварка. Но она работала и после его смены.

29-летний Игорь Чукаев работал в «УС-30» с 2013 года.Фото: Николай АНФАЛОВ

Вердикты судей в отношении остальных обвиняемых – такие же: арестовать на два месяца. Андрей Артюхин, начальник объекта, просил суд назначить ему иную меру – домашний арест или залог в миллион рублей. Но суд отклонил его прошение.

ОФИЦИАЛЬНО

В Ростехнадзоре сообщили, что замечаний по мерам, принятым для ликвидации аварии, по срокам создания штаба ликвидации аварии, а также по укомплектованности и обеспеченности горноспасательного подразделения, по порядку его действий нет.

- Мы изучим всю необходимую документацию по данному объекту и после экспертиз и остальных требуемых для расследования действий поминутно разберем хронологию событий, которые привели к пожару на руднике, - сообщили в ведомстве.

Официальной версии, из-за чего начался пожар, пока нет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Пермский край приходят соболезнования в связи с трагедией на шахте в Соликамске. Одним из первых отозвался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Людям, которые потеряли своих родных, очень сложно перенести время страдания и скорби по своим близким. Патриарх молится о упокоении душ усопших и укреплении каждого, кого коснулось это горе», - сообщил его пресс-секретарь.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пообещал, что власти сделают все для помощи семьям погибших.

«Никто из них не останется без внимания и поддержки», - отметил Игорь Комаров.

Телеграммы с соболезнованиями в адрес семей, потерявших своих родных, прислали в Прикамье губернаторы многих областей и республик РФ, а также мэр Москвы.

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