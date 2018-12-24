2018-12-24T17:28:16+03:00
Происшествия

Судьбы: что известно о погибших в ЧП в Соликамске шахтерах

Почти у всех остались несовершеннолетние дети
Андрей МАТЛИНЕлена КОНОВА
Поделиться:
Илья Порошин. Фото из соцсетейИлья Порошин. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:

В числе девяти погибших горняков оказались трое родственников. 22 декабря в калийную шахту спустились муж Галины Пановой Алексей, ее родной брат Алексей Соколов, двоюродный брат Илья Порошин и муж тети Сергей Бекленев. Все они жили в поселке Усовский неподалеку от Соликамска.

- Из всех выбрался наверх только мой брат, - говорит Галина. - Остальных отрезало огнем. Нам сейчас очень тяжело.

35-летний Алексей Панов делал все, чтобы принести в дом лишнюю копеечку. У него растут два сына - пятиклассник Артем, который мечтает стать знаменитым хоккеистом, и шестилетний Степа. Алексей мечтал построить дом для семьи, они уже купили участок под него.

Алексей Панов. Фото из соцсетей

Алексей Панов. Фото из соцсетей

35-летний Сергей Бекленев не дождался рождения своего второго ребенка.

- У него подрастает 3-летний сын Егорка, а буквально через два месяца супруга Сергея Валентина должна родить, - сказали близкие семьи. - Теперь детям придется расти без отца. И начатую Сергеем веранду-пристройку некому будет доделать.

Сергей Бекленев. Фото из соцсетей

Сергей Бекленев. Фото из соцсетей

26-летний Илья Порошин - отец двоих детей, которых он очень любил. Он работал в этой компании пять лет. Мечтал обзавестись хорошей машиной.

Илья Порошин. Фото соцсети

Илья Порошин. Фото соцсети

Жена 44-летнего Александра Богатырева из Соликамска просила его взять неделю отпуска. Но строитель отказался - готовился к юбилею супруги.

Александр Богатырев. Фото из соцсетей

Александр Богатырев. Фото из соцсетей

- Жене Шурика в январе исполняется 45 лет, и он хотел побольше заработать, чтобы устроить ей праздник, - рассказали его друзья. - Даже свой день рождения 25 декабря не хотел отмечать. Но мы все равно планировали сделать ему сюрприз.

34-летний Виктор Кнауб пришел работать на эту шахту всего полтора месяца назад.

Виктор Кнауб. Фото из соцсетей

Виктор Кнауб. Фото из соцсетей

- Витя перевез семью в Пермь, а пошел на шахту, - сказал его брат. - 28 декабря его вахта заканчивалась, и Витя готовился ехать домой к жене, сыну и дочери. Он их очень любил.

38-летний уфимец Антон Абрамов - отец двух дочерей, старшей - 14 лет, а младшей - всего 3 годика.

Антон Абрамов. Фото из соцсетей

Антон Абрамов. Фото из соцсетей

- Антон их очень любил, рассказывал, что сильно скучает, - говорит его знакомый. - Для него семья была самым дорогим в жизни. Ради них он и работал. Для Антона это был всего второй выезд на шахту в Соликамск.

У 57-летнего жителя Уфы Сергея Томшина остались взрослые сыновья.

- В конце декабря Сергей и его друг Антон, который тоже погиб, должны были вернуться домой, чтобы отпраздновать Новый год в кругу семьи, - вспоминают его знакомые. - Они обсуждали, что подарить любимым.

41-летний житель Белорецка Сергей Игнатенко также отец двух детей - 16-летнего сына и 10-летней дочки.

О Александре Чубенко из Краснодарского края почти ничего не известно.

Еще больше материалов по теме: «В Соликамске 9 человек заблокированы в шахте из-за пожара»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье задержан бывший заключенный, который убил 19-летнюю девушку
Пропавшую в Соликамске 19-летнюю официантку нашли мертвой
Глава Перми ответит на вопросы пермяков в прямом эфире
В Пермском крае легковушка сгорела после столкновения с рейсовым автобусом, два человека погибли
«Холодно в квартирах». В Прикамье взрослые и дети болели из-за отсутствия тепла
В Перми приставы закрыли кафе «Мюнхен» на улице Ленина
В Прикамье заключенный собирал деньги на похороны несуществующего сотрудника ГИБДД
Почти всех погибших в ЧП в шахте Соликамска опознали родственники
Розыгрыш среди подписчиков «Комсомольской правды» переносится на 25 декабря
В Перми эвакуировали детский сад
«Обеспечить оперативную помощь семьям погибших». Роструд будет следить за выплатами материальной помощи семьям погибших в Соликамске
Квартирных воров в Перми поймали в ходе спецоперации
На прикамской трассе легковушка врезалась в большегруз, один человек погиб
Фото: в Перми у здания Речного вокзала горел дебаркадер
Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом в Чусовом
В Соликамске оказывают помощь семьям погибших в шахте
«Настоящий триллер». «Парма» уступила на выезде «Нижнему Новгороду» во втором овертайме
Пермская школьница разработала уникальный фиксатор для людей с переломами
Почти 1000 игрушек бросили на лед болельщики «Молота»
«Уже семь». Спасатели продолжают поднимать тела погибших в шахте Соликамска
«Работают в сложнейших условиях». Спасатели подняли уже шестерых погибших в шахте в Соликамске
В Пермском районе мужчина в маске и с ножом напал на кассира в магазине
Из шахты Соликамска подняли уже трех погибших рабочих
Губернатор Пермского края и глава МЧС доложили Президенту о ситуации на шахте в Соликамске
«Эта страшная трагедия для всего региона» Генеральный директор «Уралкалия» пообещал выплатить семьям пострадавших в шахте по три миллиона рублей
В Перми матч «Молота» начнется с минуты молчания в память о погибших рабочих в шахте Соликамска
Что известно о расследовании ЧП в Соликамске, где погибли 9 строителей
Скорбит весь край. В Прикамье объявят траур по погибшим рабочим в шахте Соликамска
В Пермский край прибыли представители Роструда