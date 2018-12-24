Судьбы: что известно о погибших в ЧП в Соликамске шахтерах

В числе девяти погибших горняков оказались трое родственников. 22 декабря в калийную шахту спустились муж Галины Пановой Алексей, ее родной брат Алексей Соколов, двоюродный брат Илья Порошин и муж тети Сергей Бекленев. Все они жили в поселке Усовский неподалеку от Соликамска.

- Из всех выбрался наверх только мой брат, - говорит Галина. - Остальных отрезало огнем. Нам сейчас очень тяжело.

35-летний Алексей Панов делал все, чтобы принести в дом лишнюю копеечку. У него растут два сына - пятиклассник Артем, который мечтает стать знаменитым хоккеистом, и шестилетний Степа. Алексей мечтал построить дом для семьи, они уже купили участок под него.

Алексей Панов. Фото из соцсетей

35-летний Сергей Бекленев не дождался рождения своего второго ребенка.

- У него подрастает 3-летний сын Егорка, а буквально через два месяца супруга Сергея Валентина должна родить, - сказали близкие семьи. - Теперь детям придется расти без отца. И начатую Сергеем веранду-пристройку некому будет доделать.

Сергей Бекленев. Фото из соцсетей

26-летний Илья Порошин - отец двоих детей, которых он очень любил. Он работал в этой компании пять лет. Мечтал обзавестись хорошей машиной.

Илья Порошин. Фото соцсети

Жена 44-летнего Александра Богатырева из Соликамска просила его взять неделю отпуска. Но строитель отказался - готовился к юбилею супруги.

Александр Богатырев. Фото из соцсетей

- Жене Шурика в январе исполняется 45 лет, и он хотел побольше заработать, чтобы устроить ей праздник, - рассказали его друзья. - Даже свой день рождения 25 декабря не хотел отмечать. Но мы все равно планировали сделать ему сюрприз.

34-летний Виктор Кнауб пришел работать на эту шахту всего полтора месяца назад.

Виктор Кнауб. Фото из соцсетей

- Витя перевез семью в Пермь, а пошел на шахту, - сказал его брат. - 28 декабря его вахта заканчивалась, и Витя готовился ехать домой к жене, сыну и дочери. Он их очень любил.

38-летний уфимец Антон Абрамов - отец двух дочерей, старшей - 14 лет, а младшей - всего 3 годика.

Антон Абрамов. Фото из соцсетей

- Антон их очень любил, рассказывал, что сильно скучает, - говорит его знакомый. - Для него семья была самым дорогим в жизни. Ради них он и работал. Для Антона это был всего второй выезд на шахту в Соликамск.

У 57-летнего жителя Уфы Сергея Томшина остались взрослые сыновья.

- В конце декабря Сергей и его друг Антон, который тоже погиб, должны были вернуться домой, чтобы отпраздновать Новый год в кругу семьи, - вспоминают его знакомые. - Они обсуждали, что подарить любимым.

41-летний житель Белорецка Сергей Игнатенко также отец двух детей - 16-летнего сына и 10-летней дочки.

О Александре Чубенко из Краснодарского края почти ничего не известно.