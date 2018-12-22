Пятая попытка спасателей спуститься в шахту Соликамска, где находятся 9 рабочих, не увенчалась успехом
В Соликамске продолжают операцию по спасению рабочих, которые находятся в горящей шахте Соликамска.
ЧП произошло днем 22 декабря. 9 рабочих оказались заблокированы в шахте «Уралкалия» из-за пожара. К шахте сразу выехали все оперативные службы. Губернатор Максим Решетников и министр здравоохранения тоже находятся на месте событий.
Спасатели уже делали четыре попытки спуститься вниз за рабочими, но пока не могут им помочь - температура в шахте слишком высокая, и находится она достаточно глубоко.
- К сожалению, пятая попытка также не принесла результатов, - сообщает наш корреспондент с места ЧП.
Начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров рассказал нам, что все разговоры о том, что подняли тела - неправда.
- Вероятность того, что мы увидим их на поверхности, безусловно, невысокая, - отметил Андрей Сидоров.