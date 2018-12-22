В Соликамске 9 человек заблокированы в шахте из-за пожара: Онлайн-трансляция

Днем в субботу, 22 декабря, в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте "Уралкалия". Как сообщили на предприятии, ЧП случилось около 12 часов дня по местному времени. Задымление произошло в 4-м стволе СКРУ-3.

В шахте оказались 9 человек, они заблокированы под землей. Все они сотрудники подрядной организации. Сейчас проводится спасательная операция.

В Пермском крае 9 человек из-за пожара оказались заблокированными в шахте.

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