2020-04-05T17:32:57+03:00
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

Глава региона конкретизировал список предприятий
Лилия Абибулаева
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На заседании Оперативного штаба пересмотрели факторы, в соответствии с которыми гражданам можно покидать места проживания в период самоизоляцииНа заседании Оперативного штаба пересмотрели факторы, в соответствии с которыми гражданам можно покидать места проживания в период самоизоляцииФото: Василий Вахрин
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В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.

Так, разрежено работать организациям, обеспечивающим эксплуатацию и обслуживание улично-дорожной сети в соответствии с муниципальными и государственными контрактами, а также компаниям, продающим товары дистанционно, в том числе с доставкой

Продолжат работать предприятия, оказывающие услуги неотложного характера: отделения почты, нотариусы, организации, предоставляющие финансовые услуги, МФЦ.

Будут работать детские сады и их структурные подразделения для детей работников компаний, деятельность которых не приостановлена.

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Также Дмитрий Махонин поручил краевому минпромторгу принять заявки от предприятий, не вошедших в перечень, но которым необходимо работать в период распространения коронавируса.

На заседании Оперативного штаба пересмотрели факторы, в соответствии с которыми гражданам можно покидать места проживания в период самоизоляции.

Жители города могут передвигаться по городу к местам постоянного места жительства и мест оказания медицинских услуг, мест работы вахтовым методом, иных мест временного пребывания граждан (при наличии подтверждающих документов). Также разрешается посещать похороны, при наличии справки о смерти или ее копии.

Пермяки могут выходить из дома для ухода за больными родственниками. Разрешение на перемещение в этом случае выдают территориальные органы Министерства социального развития Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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