Коронавирус в Перми, последние новости на 1 апреля 2020 года: мы собрали последнюю информацию на эту минуту

В Пермском крае зарегистрирован первый случай смерти пациента, с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Еще у двух человек подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Пермском крае уже 12 зараженных.

52 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

3467 человек изолированы на домашнем карантине – они либо вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими людьми. У них также взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции.

В Перми, в краевой инфекционной больнице, умер пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что 48-летний мужчина также страдал серьезным онкологическим заболеванием. Ему оказывались необходимое медицинское лечение, он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его жизнь не удалось.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что 10 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» из Перми, 2 человека из Нытвы и один - из Краснокамска, еще один человек с подозрением на коронавирус был доставлен в Пермь из Чайковского.

- Состояние 9 человек оценивается как удовлетворительное, 3 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести и один пациент - в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Глава региона Дмитрий Махонин подписал указ, касающийся каждого пермяка. В крае вводится режим обязательной самоизоляции.

Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции введены жесткие требования к жителям Прикамья:

- не покидать места своего проживания и перейти на режим самоизоляции.

на улицах, в общественных местах и общественном транспорте соблюдать дистанцию не менее полутора метров до других людей.

- носить маски и перчатки при нахождении в общественных местах и общественном транспорте.

-выходить из дома разрешается только в магазины за продуктами, в аптеку или в больницу. А также выгула домашних животных и выноса мусора.

-также тем, кому разрешается ходить на работу, необходимо иметь при себе подтверждающие документы от работодателя.

Будет усилено патрулирование улиц. Для сотрудников силовых структур, работников администраций и медиков будут введены специальные пропуска.

Всем жителям рекомендуется ограничить все поездки за пределы населенного пункта проживания, воздержаться от посещения церквей.

- Ограничение касаются всех граждан, за исключением работников организация жизнеобеспечения. Предусмотрено введение пропусков, улицы будут патрулироваться. Сейчас у жителей Прикамья есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены, - обозначил Дмитрий Махонин.

Все меры вводятся со 2 апреля и до дальнейшего распоряжения.

С 1 апреля в стране должен начаться весенний призыв в армию. На вопросы мы попросили ответить военного комиссара Пермского края Анатолия Мочалкина.

- Призывная кампания состоится и будет проходить в плановом режиме, но - со смещением сроков, дней на двенадцать, - сообщил Анатолий Мочалкин. – Отправка призывников в муниципальных образованиях также сместится примерно до майских праздников. Никто не пойдет на то, чтобы ослаблять боеготовность нашей страны. Температуру будут мерить каждые 2 часа. Медкомиссии не будут проводить в маленьких военкоматах

- Будут проводиться необходимые мероприятия по разделению потоков призывников, - говорит Анатолий Мочалкин. - Если у кого-то из них будет зафиксирована повышенная температура, признаки недомогания, они будут отделены от всех остальных и не будут с ними контактировать. Родственники призывников должны понимать, что в армии сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы коронавирусная инфекция не проникла на территорию воинских гарнизонов и частей. О степени профессионализма военных медиков говорит хотя бы тот факт, что именно они и представители подразделений радиационной, биологической и химической защиты поехали сейчас в Италию выполнять боевую задачу.

С 31 марта будет закрыт для посещения участок эспланады от Законодательного собрания до улицы Попова – как раз тот, где установили новый фонтан и скамьи-качели.

Парк имени Горького еще 27 марта объявил, что будет закрыт для всех посещений вплоть до особого распоряжения.

А муниципальные парки и скверы - «Счастье есть» в Кировском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном районе, парк им. Чехова в Орджоникидзевском районе и сад им. Свердлова в Мотовилихе - не закрываются, но в них отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.

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