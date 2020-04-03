В Перми режим самоизоляции, но «Комсомолка» продолжает выходить

Несмотря на введенный режим самоизоляции в Пермском крае, «Комсомольская правда» продолжает выходить. Каждый день мы, журналисты, работаем, чтобы доставлять читателям самую свежую и достоверную информацию. И хотя все новости очень оперативно появляются на нашем сайте, многие читатели привыкли получать «Комсомолку» в бумажном виде. Не переживайте! Вы по-прежнему сможете читать ее.

В рамках действующего сейчас режима самоизоляции газетные киоски продолжают работать. В соответствии с Указом губернатора Пермского края газеты включены в перечень товаров первой необходимости, а это значит, что продажа газет и журналов через газетные киоски на территории Прикамья будет продолжена. В газетных киосках также будут продаваться средства гигиены и другие товары первой необходимости.

А так как газеты являются товарами первой необходимости, то для их приобретения можно доходить до ближайшего работающего газетного киоска.

Берегите себя, выходите из дома в защитных масках. И имейте в виду, что покупка через газетные киоски не требует нахождения в местах скопления людей.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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