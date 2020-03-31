«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В Перми, в краевой инфекционной больнице, умер пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что 48-летний мужчина также страдал серьезным онкологическим заболеванием. Ему оказывались необходимое медицинское лечение, он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его жизнь не улалось

«Сегодня вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подверженным диагнозом коронавирусная инфекция, - сообщили в Телеграмм-канале «Стоп коронавирус. Пермь». - У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Врачи боролись до последнего. Соболезнуем родным и близким».

Таким образом, в боксированном отделении инфекционной больницы стало на одного пациента меньше. На данный момент там находятся 12 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

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Вчера, 31 марта, диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 19-летнего парня, который прилетел из Англии, и у 67-летнего мужчины. Он за границей не был, но контактировал с вернувшимся оттуда родственником. Оба сейчас находятся в краевой инфекционной больнице.

Тем временем глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал приказ о том, что со 2 апреля в Пермском крае вводится режим всеобщей обязательной самоизоляции для противодействия угрозе коронавируса.

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