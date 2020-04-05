Число заболевших коронавирусом в Перми на 5 апреля 2020 года составило 21 человек

На 5 апреля в Перми и Пермском крае число заболевших коронавирусом составило 21 человек. Первый заболевший, напомним, был зарегистрирован в регионе 13 марта. Ровно за три недели эта цифра увеличилась с одного до 21 человека. Увы, двое из этого списка, скончались.

Это 48-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, и 36-летняя пермская журналистка Анастасия Петрова. Пермяк заразился коронавирусом после поездки в Испанию, а Анастасия Петрова после контактов с вернувшимися из-за границы людьми.

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На лечении в больницах продолжают находиться 32 человека. Трое уже выписались и находятся дома. По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 3079 человека находятся на домашней самоизоляции.

У них нет симптомов ОРВИ, у всех взят мазок на коронавирус, эти пермяки находится под наблюдением врачей. Днем ранее эта цифра была почти на 500 человек больше, причина ее уменьшения в том, что 14-дневный карантин у людей заканчивается и, если за это время болезнь не проявила себя, их снимают с наблюдения.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае начал действовать режим полной самоизоляции, выходить из дома имеют право медики, сотрудники правоохранительных органов и те, кто поддерживает жизнедеятельность города.

3 апреля власти Прикамья разрешили передвигаться по городу тем пермякам, которые ухаживают за пожилыми родственниками. Оформить пропуск для этих целей можно удаленно в территориальных управлениях Министерства социального развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU