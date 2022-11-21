23 ноября в Перми будут судить еще одного подозреваемого при стрельбе в ПГНИУ

Мнимого пострадавшего студента тоже будут судить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В деле Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, новые повороты. Так, на скамье подсудимых оказался Александр Калинин – в недавнем прошлом студент ПГНИУ, а ныне – Пермского института ФСИН.

Напомним первые показания Калинина: в тот день он пришел на учебу. В здании увидел бегущих в панике студентов. Забежав в одну из аудиторий, вместе с другими выпрыгнул через окно на улицу. Как изначально пояснял следствию, при приземлении он травмировал ступню.

Как выяснилось позднее, Калинин в тот день вообще не приходил в университет. Когда узнал о стрельбе из СМИ, то решил, так сказать, воспользоваться ситуацией: вечером того же дня он обратился в травмпункт, где сказал, что травмировал ступню, когда выпрыгивал из окна второго этажа кампуса. Студенту выплатили компенсацию, как пострадавшему в той страшной трагедии.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Перми, на Александра Калинина завели уголовное дело по статье мошенничество при получении выплат. Общая сумма ущерба, причиненного умелым враньем бывшего студента Правительству РФ, минсоцразвития Пермского края, департаменту социальной политики администрации г. Перми и ПГНИУ составили 500 тысяч рублей. Свою вину Калинин признал полностью.

Дело мнимого потерпевшего будет рассмотрено 23 ноября.

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