Стало известно состояние мальчика, спасенного из утонувшей машины в Перми

Одного из детей, находящихся в машине, спасли очевидцы.
Фото: Виктор Правдин
Мальчик, спасенный очевидцем трагедии, из тонущего автомобиля находится в Краевой детской клинической больнице.
Напомним, 15 ноября, около 16 часов на Шоссе Космонавтов, ваз «девятой» модели скатился с парковки воле магазина в реку Мулянку. В этот момент водитель находился в магазине, а в машине были мать и двое детей четырех и двух лет.
Очевидец смог спасти 2-летнего мальчика, ребенка отнесли в магазин и закутали в сухую одежду. Приехавшие медики госпитализировали ребенка в КДКБ. Сейчас мальчик все еще находится в больнице.
- Состояние пациента средней степени тяжести, - сообщили в медучреждении. - Врачи КДКБ проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Жизни мальчика ничего не угрожает.
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