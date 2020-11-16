После трагедии на парковке у магазина установили ограждение. Фото: Виктор Правдин

Сегодня утром на парковку к торговому центру на Шоссе Космонавтов, где утонул автомобиль с матерью и ребенком привезли бетонные ограждения. Небольшой подъемник расставил их в том месте, где вчера отец семьи оставил свою «девятку».

В реке Мулянке, где вчера погибли 37-летняя женщина ее и 4-летний сын лежат цветы.

Напомним, 15 ноября, около 16 часов на Шоссе Космонавтов, ВАЗ девятой модели скатился с парковки возле магазина в реку Мулянку. В этот момент водитель находился в магазине, а в машине были мать и двое детей четырех и двух лет. Очевидец смог спасти 2-летнего мальчика.

В реку, где погибли женщина и ребенок опускаю цветы. Фото: Виктор Правдин

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