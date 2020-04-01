У главного врача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T10:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

У Дениса Проценко главного врача больницы в Коммунарке, где лечатся зараженный коронавирусом, диагностировали COVID-19. Источник в Оперативном штабе Москвы сообщил журналистам kp.ru о том, что главврач чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать удаленно.

Утром Денис Проценко опубликовал последние данные по больнице. На данный момент в Коммунарке лежат 314 человек. У 59 подтвержден диагноз коронавирус. 4 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 127 человек лежат с подозрением.

На данный момент, в России COVID-19 диагностировали у 2337 человек, 121 уже поправились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 31 марта 2020 года: мы собрали последнюю информацию на эту минуту

Двое последних заразившихся CoViD-2019 – 19-летний юноша и 67-летний пенсионер [аудио] (подробнее…)

«Прилетел из Англии и заразился от родственника». В пермском минздраве рассказали о двух последних заболевших коронавирусом

Диагноз подтвержден у 19-летнего парня и 67-летнего мужчины (подробнее…)

Комендантский час в Перми: введут ли его из-за короновируса в городе?

Может ли быть введен комендантский час из-за коронавируса в отдельно взятом регионе [аудио] (подробнее…)

«Детям занятие, родителям передышка». В условиях коронавируса актер из Прикамья начал по телефону бесплатно рассказывать сказки

Его театр временно закрылся (подробнее…)

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта

Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня ( подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU