2020-04-01T10:37:55+03:00
Происшествия

У главного врача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус

Медик чувствует себя удовлетворительно
Лилия Абибулаева
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Денис ПроценкоДенис ПроценкоФото: архив "КП"
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У Дениса Проценко главного врача больницы в Коммунарке, где лечатся зараженный коронавирусом, диагностировали COVID-19. Источник в Оперативном штабе Москвы сообщил журналистам kp.ru о том, что главврач чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать удаленно.

Утром Денис Проценко опубликовал последние данные по больнице. На данный момент в Коммунарке лежат 314 человек. У 59 подтвержден диагноз коронавирус. 4 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 127 человек лежат с подозрением.

На данный момент, в России COVID-19 диагностировали у 2337 человек, 121 уже поправились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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