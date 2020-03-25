«Об опасности нужно помнить всем». В России есть и 30-летние больные с осложнениями коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T15:19:09+03:00

По словам министра здравоохранения, Россия готовилась к эпидемии, практически с начала года. Фото: Архив "КП"

Министр Здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в России на самом деле

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Весь мир охватил смертельный, неизвестный до сих пор вирус. Подобная ситуация - стресс для любой системы здравоохранения. По словам министра здравоохранения, Россия готовилась к эпидемии, практически с начала года.

Журналисты kp.ru приводят слова Михаила Мурашко:

- Система здравоохранения сейчас мобилизуется, фактически ежедневно, - рассказал Мурашко. - Мест в больницах хватит. Оборудования сегодня тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ.

Однако министр отметил, что если заболеет большое число людей ситуация может усложниться. Врачи советуют людям не выезжать за рубеж и, по возможности, не выходить из дома, так как заболеть могут не только люди старше 60 лет.

- Мы сегодня говорим в основном о пожилых людях. Что их нужно беречь, охранять. Но ситуация относится ко всем возрастам, - предупреждает министр здравоохранения. - Да, в меньшей степени болеют дети, редко болеют беременные женщины. Но мы видим сегодня и уже в России заболевших людей в возрасте от 30 до 40, причем, с пневмонией. Поэтому об опасности нужно помнить всем, - добавил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU