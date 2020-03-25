В Перми из-за коронавируса закрылось первое кафе

25 Март 2020 2020-03-25T07:14:46+03:00

Это первое кафе в городе, на котором сказалась сложная экономическая ситуация из-за распространения коронавируса Фото: архив "КП"

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В Перми закрылось первое заведение из-за пандемии коронавируса. Издание «Business Class» сообщают, что владельцы кафе «Лапша Bistro» объявилили о закрытии из-за сложной экономической ситуации.

Владельцы отметили, что с закрытием заведения они не пропадают с рынка, а эксперименты с лапшой будут проводить в моно-кафе «Чеburek».

Это первое кафе в городе, на котором сказалась сложная экономическая ситуация из-за распространения коронавируса.

Напомним, в Пермском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения вируса. Отменены все культурные мероприятия численностью больше 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU