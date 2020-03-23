Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

23 Март 2020 2020-03-23T15:31:23+03:00

Редакция Nature, где в 2015 году была опубликована статья, не опровергают, но и не отрицают информацию, изложенную в ней. Фото: архив "КП"

Отчет о появлении нового вируса был опубликован в британском журнале

Изменить размер текста: A A

Начавшаяся в декабре в Китае, эпидемия неизвестного, но смертельного вируса захватила весь мир. Каждый день появляются новые случаи заражения. Журналисты kp.ru сообщают, что данные о подобном вирусе уже были опубликованы пять лет назад в британском журнале Nature.

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией. Химера поражала клетки верхних дыхательных путей человека.

Исследования продолжили в Институте вирусологии в китайской провинции Ухань. Вирусологи университета Северной Каролины отметили, что код коронавируса значительно отличает о того, который они получили пять лет назад. И вообще, они вывели другой вирус. Только код гибрида вируса летучих мышей и пневмонии нигде не был опубликован.

Редакция Nature, где в 2015 году была опубликована статья, не опровергают, но и не отрицают информацию, изложенную в ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 22 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 22 марта 2020 года: у трех пациентов официально подтвержден опасный диагноз [аудио] (подробнее…)

Коронавирус не пройдет: в Прикамье опубликовали длинный перечень ссылок на онлайн-ресурсы библиотек и культурных мероприятий

Их нелишне перепостить и отправить друзьям (подробнее…)

Коронавирус в Перми, последние новости на 19 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 19 марта 2020 года: под наблюдением медиков находятся 697 человек (подробнее…)

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: госорганизации переходят на удаленный режим работы

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: ведомства приостановили личный прием граждан (Подробнее...)

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: школьников распустили на каникулы, а в садах ввели свободное посещение

Как решается проблема с поставками масок в период режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса [аудио] (Подробнее...)

Топ-менеджер прикамского «Уралкалия» Дмитрий Мазепин первым из российских бизнесменов самоизолировался из-за коронавируса

Он успешно прошел тест на COVID-2019 и руководит «Уралхимом» дистанционно (подробнее…)

Врач, который контактировал с первым заболевшим коронавирусом в Перми, находится на карантине

А всего в Пермском крае под наблюдением медиков уже 481 человек (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU