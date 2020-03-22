В Пермском крае на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 1274 человека

22 Март 2020 2020-03-22T14:01:36+03:00

Под наблюдением врачей сейчас находятся 35 человек. Фото: Василий Вахрин

У них взяты пробы на наличие инфекции

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В Пермском крае официально подтверждено три случая заражения коронавирусом. Первые в Прикамье случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики.

Министерство территориальной безопасности сообщает о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 35 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 1274 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавиоруса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU