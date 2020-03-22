В Перми из-за коронавируса закрыли каток в СК «Сухарева»

22 Март 2020 2020-03-22T10:18:03+03:00

Об этом сообщает центр спортивной подготовки Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрываются детские сады, школы и вузы переведены на удаленное обучение, отменены все мероприятия численностью больше 50 человек. Так, с 22 марта свою работу прекращает и каток в СК «Сухарева».

- В связи с эпидемиологической обстановкой с 22 марта 2020 года в СК им. Сухарева отменяются массовые катания. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает на сайте центра спортивной подготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 19 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 19 марта 2020 года: под наблюдением медиков находятся 697 человек (подробнее…)

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: госорганизации переходят на удаленный режим работы

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: ведомства приостановили личный прием граждан (Подробнее...)

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: школьников распустили на каникулы, а в садах ввели свободное посещение

Как решается проблема с поставками масок в период режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса [аудио] (Подробнее...)

Топ-менеджер прикамского «Уралкалия» Дмитрий Мазепин первым из российских бизнесменов самоизолировался из-за коронавируса

Он успешно прошел тест на COVID-2019 и руководит «Уралхимом» дистанционно (подробнее…)

Врач, который контактировал с первым заболевшим коронавирусом в Перми, находится на карантине

А всего в Пермском крае под наблюдением медиков уже 481 человек (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU