В Перми из-за коронавируса закрыли каток в СК «Сухарева»
В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрываются детские сады, школы и вузы переведены на удаленное обучение, отменены все мероприятия численностью больше 50 человек. Так, с 22 марта свою работу прекращает и каток в СК «Сухарева».
- В связи с эпидемиологической обстановкой с 22 марта 2020 года в СК им. Сухарева отменяются массовые катания. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает на сайте центра спортивной подготовки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коронавирус в Перми, последние новости на 19 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 19 марта 2020 года: под наблюдением медиков находятся 697 человек (подробнее…)
Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: госорганизации переходят на удаленный режим работы
Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: ведомства приостановили личный прием граждан (Подробнее...)
Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: школьников распустили на каникулы, а в садах ввели свободное посещение
Как решается проблема с поставками масок в период режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса [аудио] (Подробнее...)
Топ-менеджер прикамского «Уралкалия» Дмитрий Мазепин первым из российских бизнесменов самоизолировался из-за коронавируса
Он успешно прошел тест на COVID-2019 и руководит «Уралхимом» дистанционно (подробнее…)
Врач, который контактировал с первым заболевшим коронавирусом в Перми, находится на карантине
А всего в Пермском крае под наблюдением медиков уже 481 человек (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU