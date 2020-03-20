2020-03-20T08:47:15+03:00
Общество

Пермские кинотеатры не закрылись на карантин

Билеты до сих пор продаются
Лилия Абибулаева
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Пермяки все еще могут сходить в кино.Пермяки все еще могут сходить в кино.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае с 15 марта введен повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим школы отправлены на каникулы, вузы переведены на дистанционное обучение, госучреждения прекращают личный прием граждан.

Также по распоряжению Минкульта закрыты все театры, музеи и кинотеатры Перми.

Однако частные киноцентры продолжают работать.

Так, пермяки все еще могут сходить в кино.

- Пока кинотеатры нашей сети работают, - сообщили «Комсомолке» в Объединенной сети кинотеатров «Формула Кино»/«Синема Парк». – О закрытии нам не сообщали. Билеты продаются на всю неделю вперед, если кинотеатры будут вынуждены приостановить свою работу, деньги за билеты мы вернем.

Закрылся только киноцентр «Премьер»

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми зафиксирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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