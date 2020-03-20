В Прикамье запретили мероприятия численностью больше 50 человек

20 Март 2020 2020-03-20T06:10:50+03:00

В Перми с 15 марта введен режим повышенной готовности Фото: Василий Вахрин

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В Перми с 15 марта введен режим повышенной готовности. В целях предотвращения распространения коронавируса в крае закрылись детские сады, школы и университеты, большинство госучреждений переведено на дистационный режим работы.

Вчера, 19 марта, на совещании оперштаба Дмитрий Махонин принял решение отменить все массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми зафиксирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находится около 700 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU