2020-03-19T09:10:49+03:00
Общество

В Прикамье увеличилось количество человек, находящихся под наблюдением из-за коронавируса

Официально зарегистрировано 2 случая заражения
Лилия Абибулаева
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361 на домашнем карантине,361 на домашнем карантине,Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае количество человек, которые находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса увеличилось. Об этом сообщили в Пермском Минздраве.

Так, по данным на 19 марта, в Прикамье 697 человек находятся под наблюдением.

23 жителя помещены в стационар, 361 на домашнем карантине, 313 человек находят под активным медицинским наблюдением.

По данным ведомства, на данный момент официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Прикамья готово организовать 4,5 тысяч мест для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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