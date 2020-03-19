В Прикамье увеличилось количество человек, находящихся под наблюдением из-за коронавируса
В Пермском крае количество человек, которые находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса увеличилось. Об этом сообщили в Пермском Минздраве.
Так, по данным на 19 марта, в Прикамье 697 человек находятся под наблюдением.
23 жителя помещены в стационар, 361 на домашнем карантине, 313 человек находят под активным медицинским наблюдением.
По данным ведомства, на данный момент официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом.
Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Прикамья готово организовать 4,5 тысяч мест для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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