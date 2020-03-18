2020-03-18T09:26:45+03:00
Общество

Правительство Прикамья готово организовать 4,5 тысяч мест для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус

Это обсудили на заседании штаба по предотвращению распространения заболевания
Лилия Абибулаева
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На данный момент в крае есть 900 койко-мест 30 инфекционных отделенийНа данный момент в крае есть 900 койко-мест 30 инфекционных отделенийФото: Василий Вахрин
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- В регионе предусмотрено создание дополнительных койко-мест в случае необходимости, проработаны вопросы организации обсерваторов, а также обеспеченности медицинскими препаратами, – отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что на данный момент организовано почти 4,5 тысяч койко-мест.

На данный момент в крае есть 900 койко-мест 30 инфекционных отделений, который оборудованы медпрепаратами и средствами индивидуальной защиты медперсонала.

- Дополнительно можно перепрофилировать еще 3,5 тыс. мест в стационарах. В случае необходимости мы можем привлечь 2,5 тыс. человек медперсонала, при этом понимаем, что большая нагрузка придется на первичное звено – осмотр жителей и забор проб, – отметила Оксана Мелехова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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