2020-03-17T06:46:38+03:00
Общество

В междунардный аэропорт «Пермь» завезли экспресс-тесты на коронавирус

Также все пассажиров проверяют тепловизорами
Лилия Абибулаева
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В здании аэровокзала работает медперсонал, который прошел обучение для проведения первичных проб и необходимой помощи.В здании аэровокзала работает медперсонал, который прошел обучение для проведения первичных проб и необходимой помощи.Фото: архив "КП"
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В Перми введен режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. В городе принимаются профилактические меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

Так, в пермском аэропорту все пассажиров проверяют стационарными тепловизорами. Также в аэропорт завезли экспресс-тесты на коронавирус.

В здании аэровокзала работает медперсонал, который прошел обучение для проведения первичных проб и необходимой помощи.

Также тепловизоры установили на железнодорожном вокзале Перми. Кроме того, в поездах, на вокзалах и станциях проводится регулярная дезинфекция.

Пермякам советуют для предотвращения распространения вируса и личной безопасности соблюдать меры личной гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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