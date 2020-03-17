В междунардный аэропорт «Пермь» завезли экспресс-тесты на коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T06:46:38+03:00

В здании аэровокзала работает медперсонал, который прошел обучение для проведения первичных проб и необходимой помощи. Фото: архив "КП"

Также все пассажиров проверяют тепловизорами

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В Перми введен режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. В городе принимаются профилактические меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

Так, в пермском аэропорту все пассажиров проверяют стационарными тепловизорами. Также в аэропорт завезли экспресс-тесты на коронавирус.

В здании аэровокзала работает медперсонал, который прошел обучение для проведения первичных проб и необходимой помощи.

Также тепловизоры установили на железнодорожном вокзале Перми. Кроме того, в поездах, на вокзалах и станциях проводится регулярная дезинфекция.

Пермякам советуют для предотвращения распространения вируса и личной безопасности соблюдать меры личной гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU