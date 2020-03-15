2020-03-15T19:23:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«Приходили люди в противогазах». Жена заразившегося коронавирусом пермяка рассказала о результатах анализов

Подъезд, где живут женщина с детьми, обработали специальными средствами
Виктор Правдин
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Фото:REUTERSФото:REUTERS
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У жены и детей заразившегося коронавирусом пермяка отрицательные анализы. Об этом сообщает портал 59.ru.

- У нас все в норме. Мы не заразные. Контрольные анализы возьмут на десятый день. Мы продолжаем карантин и выдержим его все 14 дней, - цитирует портал слова пермячки.

Также женщина рассказала, что сейчас вместе с детьми она живет на съемной квартире.

- Там, где мы живем сейчас, весь подъезд тщательно обработали. Люди в противогазах ходили и обрабатывали специальными средствами с помощью насосов, - добавила пермячка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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