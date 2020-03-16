«Коронавирус у нас пока не циркулирует». В Прикамье рассказали, как уберечься от опасной инфекции

Что делается в Пермском крае для того, чтобы поставить заслон опасной инфекции? Что означает введенный в крае главой региона Дмитрием Махониным режим повышенной готовности?

Об этом рассказала гость радиостудии Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мария Батырова.

- Все случаи заражения коронавирусом на территории нашей страны – завозные, поэтому противоэпидемические мероприятия в первую очередь направлены на предупреждение завоза вируса, - объяснила Мария Батырова. – В Прикамье коронавирус среди населения не циркулирует.

По всем зарубежным авиарейсам проводится двойной тепловизионный контроль – сначала на борту самолета при помощи переносного тепловизора, потом в зале прилета с помощью стационарного тепловизионного оборудования. Всем пассажирам раздаются памятки, каждые два часа в аэропорту проходят сообщения об эпидемиологической ситуации, о мерах профилактики, о том, куда надо обращаться за медицинской помощью.

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Кроме того, на всех зарубежных авиарейсах проводится анкетирование - собираются анкеты, в которых пассажиры сообщают, откуда они прилетели, в каких странах побывали, а также указывают свои персональные и контактные данные. Если среди прилетевших оказываются пассажиры с подозрением на заболевание, например, с повышенной температурой, с заложенностью носа, с кашлем, то незамедлительно следует вызов медицинской бригады «скорой помощи». Согласно схемы маршрутизации, разработанной совместно с краевым министерством здравоохранения, все лица с подозрением на инфекционное заболевание госпитализируются в боксы инфекционного стационара краевой клинической инфекционной больницы. Там им оказывается квалифицированная медицинская помощь, проводится первичное лабораторное обследование. Затем взятые пробы отправляются для подтверждения в Новосибирск.

Сейчас неблагополучными признаны 7 стран: это Китайская народная республика, Иран, Южная Корея, Италия, Испания, Франция и Германия. Прибывающим из этих стран выдают больничный на 14 дней и отправляют на домашнюю изоляцию. Если обнаружатся признаки заболевания, их госпитализируют и окажут медицинскую помощь. При этом ни в коем случае не следует идти в поликлинику. Нужно вызвать врача или «скорую» на дом.

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Помимо этого даже тем, кто вернулся из других стран, рекомендовано провести 14 дней в изоляции по месту жительства. В течение всего периода самоизоляции нужно следить за состоянием своего здоровья: три раза в день измерять температуру, при ее повышении сообщить об этом врачу. Следует поддерживать чистоту в доме, проветривать помещения, дезинфицировать все поверхности.

Сейчас в Прикамье предусмотрены дезинфекционные мероприятия: на предприятиях общественного питания должны дезинфицировать посуду, в школах на переменах проводить влажную уборку, на коненых остановках – обрабатывать общественный транспорт.

Впервые в школах Прикамья вводятся утренние фильтры – раньше их использовали только в детсадиках. Педагоги или охранники должны измерять у детей температуру при помощи бесконтактных термометров, которые должны быть в каждой школе. Все это делается для того, чтобы прервать возможную цепочку распространения коронавирусов.

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Мария Бытырова призвала жителей края не поддаваться панике, а лучше использовать простые, но действенные меры профилактики.

- Стоит почаще мыть руки с мылом после прогулок, контактов с другими людьми. В крайнем случае, протрите их бактерицидным спреем;

- Лучше раз и навсегда избавиться от вредной привычки подносить руки к лицу;

- Носить маску на улице не нужно, но она поможет в закрытом помещении, где есть люди, ее надо менять каждые 3 часа;

- Регулярно проветривайте помещения, дезинфицировать клавиатуру компьютера, гаджеты, оргтехнику. Сделать это можно спиртсодержащей салфеткой;

- На время отмените приветствия в виде рукопожатий и объятий;

- При любом недомогании лучше позвонить в школу или на работу и отпроситься;

- Если захочется чихнуть в общественном месте – лучше сделать это в салфетку, в крайнем случае, в «локоток», но не в ладошку – руками вы потом будете прикасаться к разным предметам.

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