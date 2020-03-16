Заразившаяся короновирусом пермячка три месяца прожила в Швейцарии

16 Март 2020 2020-03-16T20:21:21+03:00

Заболевание у нее обнаружили в аэропорту [аудио]

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В краевом минздраве рассказали о втором случае заражения коронавирусом в Прикамье.

Жительница Перми, которая три месяца провела в Швейцарии и вернулась домой, была госпитализирована в специальную боксированную палату инфекционной больницы.

Изолировали также и ее мужа, который контактировал с ней.

- Их изолировали вдвоем: одного как заболевшую, другого как контактное лицо еще несколько дней назад, - рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Они были под нашим контролем с самого начала. Состояние женщины удовлетворительное.

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У супруга были отобраны пробы, результат – отрицательный.

Напомним, 13 марта Роспотребнадзором был установлен первый случай заболевания пермяка коронавирусом. За три дня до этого заболевший мужчина вернулся из Франции, под наблюдение Роспотребнадзора и краевого минздрава тогда взяли всех пассажиров авиарейса.

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- Жалоб на здоровье у других пассажиров не зафиксировано, - сообщила Оксана Борисовна.

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ИСТОЧНИК KP.RU