Заразившаяся короновирусом пермячка три месяца прожила в Швейцарии
В краевом минздраве рассказали о втором случае заражения коронавирусом в Прикамье.
Жительница Перми, которая три месяца провела в Швейцарии и вернулась домой, была госпитализирована в специальную боксированную палату инфекционной больницы.
Изолировали также и ее мужа, который контактировал с ней.
- Их изолировали вдвоем: одного как заболевшую, другого как контактное лицо еще несколько дней назад, - рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Они были под нашим контролем с самого начала. Состояние женщины удовлетворительное.
"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей
У супруга были отобраны пробы, результат – отрицательный.
Напомним, 13 марта Роспотребнадзором был установлен первый случай заболевания пермяка коронавирусом. За три дня до этого заболевший мужчина вернулся из Франции, под наблюдение Роспотребнадзора и краевого минздрава тогда взяли всех пассажиров авиарейса.
"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции
- Жалоб на здоровье у других пассажиров не зафиксировано, - сообщила Оксана Борисовна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Коронавирус у нас пока не циркулирует». В Прикамье рассказали, как уберечься от опасной инфекции
Санврачи советуют: протирайте гаджеты салфеткой и не подносите руки к лицу [аудио] (подробнее…)
«Приходили люди в противогазах». Жена заразившегося коронавирусом пермяка рассказала о результатах анализов
Подъезд, где живут женщина с детьми, обработали специальными средствами (подробнее…)
Медики изолировали всех, с кем контактировал больной коронавирусом пермяк
У людей взяли анализы и ждут результатов[аудио] (Подробнее...)
В Пермском крае официально зафиксирован первый заболевший коронавирусом
Он вернулся из Франции и сейчас проходит лечение[аудио] (Подробнее...)
В Перми госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Он во вторник вернулся из Франции [аудио] (Подробнее...)
«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса
11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков[аудио] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»