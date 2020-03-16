В пермском благотворительном фонде «Дедморозим» приостановили прием вещей и средств гигиены

16 Март 2020 2020-03-16T19:29:53+03:00

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- Чудеса не уходят на карантин, а вот сотрудники «Дедморозим» — да, - объявили в пермском благотворительном фонде. - С сегодняшнего дня максимум наших коллег переходит на работу из дома. Мы просим пока не приносить средства гигиены в штаб, а при желании помочь — перевести средства на их покупку службой заботы.

Выездные службы будут работать как прежде, но соблюдая меры безопасности.

В фонде объяснили такой шаг заботой о подопечных.

- В группу риска с высокой летальностью входят многие наши ребята с инвалидностью и тяжёлыми заболеваниями, - пояснили там. - Если мы не будем соблюдать предосторожности, то создадим для них угрозу. И наоборот, если предпримем все необходимые меры и поможем сделать это подопечным и их близким, то кардинально снизим их риски. Нет причин для паники, страха или суеты. У нас есть чёткий план, как совершать чудеса для сирот и ребят со смертельно опасными заболеваниями, не подвергая их риску. Но справимся мы только с вашей поддержкой. Берегите себя и будьте здоровы! Чудеса в вас верят!

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ИСТОЧНИК KP.RU