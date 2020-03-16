Из-за коронавируса в ПГНИУ отменили занятия
В Перми введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Некоторые учебные заведения Перми в связи с эпидемией перешли на режим дистанционного обучения.
Так, с сегодняшнего дня на период эпидемии домой отправили студентов пермского педагогического университета. Вуз перешел на дистанционное обучение.
С 13:30 16 марта и до 18 марта из коронавируса отменены все занятия в Пермском государственном научно-исследовательском университете. Об этом сообщает в приказе, размещенном на сайте университета. Отмечатеся, что контакт преподавателя со студентом должен проходить только в дистанционной форме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU