Пермский педагогический университет переходит на дистанционное обучение из-за эпидемии
В Перми введен режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На днях Минобрануки России рекомендовал всем учебным учреждениям страны перейти на дистанционное обучение.
Так, идею подержал пермский педагогический университет.
- С 17 марта на период эпидемии в ПГГПУ вводится режим дистанционного обучения. Более подробная информация будет сегодня чуть позже, - сообщили в пресс-службе университета.
Как долго студенты будут обучаться дистанционно, пока неизвестно. Более подробную информацию обещели предоставить в течение дня.
Также на дистанционное обучение переведены некоторые школы Перми.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU