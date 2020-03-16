Пермский педагогический университет переходит на дистанционное обучение из-за эпидемии

16 Март 2020 2020-03-16T09:39:39+03:00

Также на дистанционное обучение переведены некоторые школы Перми. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Изменить размер текста: A A

В Перми введен режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На днях Минобрануки России рекомендовал всем учебным учреждениям страны перейти на дистанционное обучение.

Так, идею подержал пермский педагогический университет.

- С 17 марта на период эпидемии в ПГГПУ вводится режим дистанционного обучения. Более подробная информация будет сегодня чуть позже, - сообщили в пресс-службе университета.

Как долго студенты будут обучаться дистанционно, пока неизвестно. Более подробную информацию обещели предоставить в течение дня.

Также на дистанционное обучение переведены некоторые школы Перми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики изолировали всех, с кем контактировал больной коронавирусом пермяк

У людей взяли анализы и ждут результатов[аудио] (Подробнее...)

В Пермском крае официально зафиксирован первый заболевший коронавирусом

Он вернулся из Франции и сейчас проходит лечение[аудио] (Подробнее...)

В Перми госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Он во вторник вернулся из Франции [аудио] (Подробнее...)

«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков[аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU