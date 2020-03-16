Пермские школы могут перейти на свободное посещение

16 Март 2020 2020-03-16T10:39:11+03:00

На данный момент детские сады и школы работают в штатном режиме. Но при этом принят ряд профилактических мер. Фото: архив "КП"

Отправлять ребенка в школу или нет, будут решать родители

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В Перми ввели режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На днях министерство просвещения России рекомендовало всем учебным заведениям страны перейти на дистанционное обучение.

В Министерстве образования Прикамья отметили, что в понедельник, 16 марта, соответствующие рекомендации будут направлены во все пермские школы. Однако решать отправлять ребенка в школу или оставить дома, будут решать родители.

- Все школы края имеют возможность выстроить работу так, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах. В ближайшее время также будет принято решение относительно учреждений СПО и вузов. Всем образовательным учреждениям поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений, - отметила Раиса Кассина, мнистр образования Пермского края.

На данный момент детские сады и школы работают в штатном режиме. Но при этом принят ряд профилактических мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU