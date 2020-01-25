2020-01-25T10:07:31+03:00
Происшествия

«На улицу идет пар». В Перми вновь прорвало трубу отопления

Затопило подвал жилого дома
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Наталья ШушпановаФото: Наталья Шушпанова
Изменить размер текста:

Не успели еще пермяки отойти от трагедии в отеле «Карамель», как новое сообщение о прорыве трубопровода. В единую диспетчерскую службу позвонили с сообщением о том, что в доме по улице Уральская 113 из подвальных помещений идет пар. На место выехала аварийная служба Пермской сетевой компании.

- Было установлено, что утечка теплоносителя произошла с территории дома по улице Крупской 25а, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Затапливает подвал ул.Уральская 113. ПСК производит откачку воды из подвала здания, после этого приступит к ремонтным работам, пострадавших нет. На месте находятся представители администрации Мотовилихинского района.

Напомним, в понедельник ночью в Перми в результате прорыва теплопровода затопило отель «Карамель». В кипятке погибли пять человек, в том числе ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

5 погибших и 6 пострадавших: все, что известно о ЧП в пермском мини-отеле, который затопило кипятком (подробнее)

«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев

Пермяки считают - «Хромая лошадь» ничему не научила. Почему люди не могли спастись из «кипящего ада» (подробнее…)

Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)

«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)

"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На улицу идет пар». В Перми вновь прорвало трубу отопления
Жюри «Золотой маски» само приедет в Пермь
Отключения воды в Перми в январе-феврале 2020
В Перми пройдут довыборы в Законодательное Собрание
«Врезался в бензовоз». На трассе в Прикамье произошло серьезное ДТП
Водитель иномарки в Пермском крае сбил снегокат с трехлетней девочкой
В Перми глухой мужчина помогал искать немую женщину и потерялся сам
В Перми осудят 31-летнего мужчину за сбыт и производство наркотиков
В Прикамье ожидаются снежные выходные
В Перми проверили качество питания в школах
В Перми представили эскизы нового театра оперы и балета
В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина
В Перми при странных обстоятельствах пропал 20-летний парень
В Перми заканчивается строительство нового муниципального приюта для бродячих животных
Пермячка отсудила у управляющей компании 70 тысяч рублей за сломанную руку