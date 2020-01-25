«На улицу идет пар». В Перми вновь прорвало трубу отопления

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:07:31+03:00

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Не успели еще пермяки отойти от трагедии в отеле «Карамель», как новое сообщение о прорыве трубопровода. В единую диспетчерскую службу позвонили с сообщением о том, что в доме по улице Уральская 113 из подвальных помещений идет пар. На место выехала аварийная служба Пермской сетевой компании.

- Было установлено, что утечка теплоносителя произошла с территории дома по улице Крупской 25а, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Затапливает подвал ул.Уральская 113. ПСК производит откачку воды из подвала здания, после этого приступит к ремонтным работам, пострадавших нет. На месте находятся представители администрации Мотовилихинского района.

Напомним, в понедельник ночью в Перми в результате прорыва теплопровода затопило отель «Карамель». В кипятке погибли пять человек, в том числе ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU