2020-01-24T06:25:28+03:00
Происшествия

Пострадавшим в пермском хостеле «Карамель» начали оказывать материальную помощь

Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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Пострадавшие получат по 200 и 300 тысяч рублейПострадавшие получат по 200 и 300 тысяч рублейФото: Василий Вахрин
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Власти Прикамья начали переводить деньги пострадавшим и погибшим в мини-отеле «Карамель».

Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу. С потолка на постояльцев начал хлестать кипяток. Заживо погибли пять человек. Еще 6 получили ожоги.

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ЧП. Так, семьям погибшим переведут по 500 тысяч рублей, а пострадавшие получат по 200 и 300 тысяч рублей.

Все пострадавшие в сознании, их состояние стабильное

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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