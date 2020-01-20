Четверо спасателей получили ожоги при ЧП в хостеле Перми, где обварились кипятком 5 человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:10:43+03:00

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Четверо спасателей, которые работали на территории хостела, где ночью произошло ЧП, получили ожоги

- Спасатели получили легкие ожоги рук, ног, шеи, они были в специализированных костюмах, - сообщил заместитель директора городской службы спасения Павел Хлызов. - Обследования прошли все четверо спасателей.

Напомним, в Перми ночью 20 января произошло ЧП в одном из хостелов. В здании прорвало трубу, в результате чего пять человек погибли, еще трое находятся в больнице с ожогами. После трагедии следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU