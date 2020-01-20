Эксперт гостиничного бизнеса: "Хостелы нельзя размещать в подвалах, но можно зарегистироваться как ИП и открыть мини-отель"
В Перми ночью 20 января произошло ЧП в одном из хостелов. В здании прорвало трубу, в результате чего пять человек погибли, еще трое находятся в реанимации с тяжелыми ожогами.
По закону, хостелы запрещены, но для желающих стать владельцев гостиницы есть обходные пути. Эксперт, близкий к гостиничному бизнесу, прокомментировал ЧП.
- Размещение хостелов в подвальных помещениях законодательно запрещено уже около полутора лет. Но практика показывает, что для того, чтобы открыть хостел в подвале, достаточно зарегистрироваться как ИП. И надзорные органы будут проверять только в том случае, если поступит какая-то жалоба. По поводу отсутствия окон в хостеле и дополнительных эвакуационных путей: это еще одно нарушение, окна должны быть в гостинице, - сообщил источник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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