Эксперт гостиничного бизнеса: "Хостелы нельзя размещать в подвалах, но можно зарегистироваться как ИП и открыть мини-отель"

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:45:27+03:00

Ночью в хостеле погибли пять человек

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В Перми ночью 20 января произошло ЧП в одном из хостелов. В здании прорвало трубу, в результате чего пять человек погибли, еще трое находятся в реанимации с тяжелыми ожогами.

По закону, хостелы запрещены, но для желающих стать владельцев гостиницы есть обходные пути. Эксперт, близкий к гостиничному бизнесу, прокомментировал ЧП.

- Размещение хостелов в подвальных помещениях законодательно запрещено уже около полутора лет. Но практика показывает, что для того, чтобы открыть хостел в подвале, достаточно зарегистрироваться как ИП. И надзорные органы будут проверять только в том случае, если поступит какая-то жалоба. По поводу отсутствия окон в хостеле и дополнительных эвакуационных путей: это еще одно нарушение, окна должны быть в гостинице, - сообщил источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU