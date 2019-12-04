«Человек может скрыть от врача, что употреблял наркотики». Как сдаются тесты на право владеть оружием

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-04T13:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром на Гайве произошло ЧП – 50-летний пермяк вышел на улицу и начал стрелять по прохожим. Погибла женщина, которая проходила мимо, ранен сотрудник Росгвардии. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело, сейчас следователи выясняют, откуда у него было ружье.

Мы обратились к главному врачу пермского краевого наркодиспансера Аркадию Гилеву с вопросом, как проходит получение справки на право владеть оружием. По его словам, комиссия состоит всего из трех специалистов – психиатра, нарколога и окулиста.

- Сначала человека проверяют по базам учета, - рассказывает Аркадий Гилев. - Если он нигде не фигурирует, на учете не состоит, то его отправляют сдавать анализы на десять видов веществ, включая наркотические средства, седативные лекарства и препараты. Если что-то выявляется, то он проходит дальнейшее обследование и более углубленный осмотр.

Если же в анализе ничего нет, то человек идет дальше - к наркологу, который его осматривает, опрашивает и, в случае положительных характеристик, дает допуск. С полученными справками нужно отправляться в разрешительный орган за лицензией на приобретение или владение оружием.

- Можно ли обмануть химико-технологическое обследование? – рассуждает главврач наркодиспансера. – Нет, это невозможно. Но человек может скрыть от врача, что когда-то употреблял запрещенные вещества. Через несколько дней или неделю они выводятся из организма.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после ЧП на Гайве. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что пермяк, открывший стрельбу, ранее уже был судим. Утром 50-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял ружье и открыл стрельбу в своей же квартире, а потом вышел на улицу и стал беспорядочно стрелять. Мужчину задержали.

Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, в ту ночь мужчина принял наркотики и, предположительно, думал, что находится в видеоигре. Сейчас следователи выясняют, откуда у него было ружье.

Чуть не пострадал таксист, 35-летний многодетный отец Артем Р., ему удалось увернуться от пули.

У погибшей остался сын, он уже выехал в Пермь и направляется в следственный комитет.

Мама стрелка рассказала, что перед происшествием он звонил ей и признавался, что испытывает страх.

ИСТОЧНИК KP.RU