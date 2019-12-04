Следователи выясняют, откуда у мужчины, который устроил стрельбу в Перми, ружье
Рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. 50-летний мужчина устроил стрельбу в микрорайоне Гайва. Пермяк в состоянии наркотического опьянения застрелил 50-летнюю женщину и ранил двух человек, один из которых сотрудник росгвардии.
Стрелка задержали. В отношении него проводятся следственные действия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают, где мужчина взял ружью, из которого совершил убийство.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что 50-летний пермяк был в состоянии наркотического опьянения. Он думал, что находится в видео-игре.
Читайте также:
Соцсети: неизвестный устроил стрельбу на улицах Перми (Подробнее...)
"Палил по прохожим без разбора". Пермяк устроил стрельбу на улице. Погибла одна женщина (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМИ: МУЖЧИНА УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ ПО ПРОХОЖИМ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Перми: мужчина устроил стрельбу по прохожим»