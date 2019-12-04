Следователи выясняют, откуда у мужчины, который устроил стрельбу в Перми, ружье

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-04T10:57:22+03:00

Мужчина думал, что он находится в видео-игре

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Рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. 50-летний мужчина устроил стрельбу в микрорайоне Гайва. Пермяк в состоянии наркотического опьянения застрелил 50-летнюю женщину и ранил двух человек, один из которых сотрудник росгвардии.

Стрелка задержали. В отношении него проводятся следственные действия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают, где мужчина взял ружью, из которого совершил убийство.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что 50-летний пермяк был в состоянии наркотического опьянения. Он думал, что находится в видео-игре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU